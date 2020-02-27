Arıklı, Çarşamba Pazarını ziyaret etti

Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ve partililer, Girne Çarşamba Pazarı’nı ziyaret etti.

YDP’den verilen bilgiye göre Arıklı, pazar esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, çözüm odaklı çalışmalarla sorunların üstesinden çok rahatlıkla gelinebileceğini vurguladı.

Arıklı, KKTC’deki son yaşanan gelişmeleri vatandaşlar ve esnafla değerlendirme imkânı bulduklarını da anlatarak, “Piyasadaki sorun ve sıkıntıların farkındayız” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelecek güçte olduğunu belirten Arıklı, esnaf ve halk ile her zaman iç içe olarak sorunları birinci ağızdan dinlemeyi kendilerine ilke edindiklerini söyledi.

Arıklı ve beraberindeki heyet, yapılan ziyaretin ardından Pazar yerinden ayrılarak Girne İlçe binasında partililer ile bir araya geldi.