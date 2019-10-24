Arıklı: "İkamet tüzüğünde gereken yapıldı"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı, İkamet ve Vize Tüzüğü’nün genelgelerle düzeltildiğini, endişelerinin giderildiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Arıklı, en son 23 Ekim tarihli 5. genelgeyle isteklerinin büyük ölçüde karşılandığını, endişelerinin giderildiğini ifade etti.

“Elbette yapılması gereken bir takım düzenlemeler daha vardır. Diyalog yolu açıldığına göre başka genelgelerle diğer anomalilerin de giderilmesini arzuluyoruz. Bu sebeple gelinen nokta bizim açımızdan tatminkardır.” ifadelerini kullanan Arıklı, emeği geçen herkese, Başbakan ve İçişleri Bakanına teşekkür etti.