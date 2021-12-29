Arıklı: "Siyasete küsmeyin”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, vatandaşın ülkede yaşanan ekonomik krizden etkilendiğini ve haklı şikâyetlerde bulunduğunu belirterek, "Bu halk artık bu düzen konusunda bir karar vermek zorunda... Bu düzenin değişmesini istiyorsa o zaman seçmen bize bir şans vermek zorunda" dedi.
YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP milletvekili adayları, bugün, Özgür İşadamları Derneği’nin düzenlediği kahvaltıya katılarak, iş dünyasının sıkıntıları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
"Siyasete küsmeyin. Bu siyasetçileri seçen sizsiniz" diyen Arıklı, "Bu halk artık bu düzen konusunda bir karar vermek zorunda. Bu düzenden memnunsa bu düzen partilerini tekrar iş başına getirip hayatına mutlu bir şekilde devam edecek. Bu düzenin değişmesini istiyorsa o zaman seçmen bize bir şans vermek zorunda..." şeklinde devam etti.
Arıklı, ekonomik krizden çıkış için Türkiye ile ekonomik entegrasyonun “şart” olduğunu ifade ederek, “Türkiye ile gümrükleri kaldırmalıyız. Gümrüklerin kaldırılmasından gelir kaybını Türkiye telafi edecektir. Biz bunun anlaşmasını yaptık. Şimdi iş uygulamaya kaldı" dedi.