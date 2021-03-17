Arıklı, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve ekibi ile bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve ekibini makamında kabul etti.

Arıklı, görüşmede sanayi ve teknoloji konularının ele alınacağını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı görüşme öncesinde düzenlenen ortak basın açıklamasında Büyükdede ve ekibinin ziyaretinin üç gün süreceğini belirtti.

ARIKLI: “GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN TÜRKİYE’YE YAPACAĞIMIZ ZİYARETTE GEREKLİ ANLAŞMALARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Bu süreçte sanayi ve teknoloji konularının görüşüleceği bilgisini aktaran Arıklı, “Ama en önemlisi, ekonomik pakette de yer alan, organize sanayi bölgelerinin ıslahı, geliştirilmesi ve ihracata yönelik organize sanayinin kurulabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını konuşacağız. Sonrasında ise bizim Türkiye’ye yapacağımız ziyarette gerekli anlaşmaları hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk toplumunun üreten bir toplum olması gerektiğinin altını çizen Arıklı, üretilenin de satılması gerektiğini söyleyerek, “Onun için ihracata büyük önem veriyoruz. İhracata yönelik organize sanayi bölgelerinin kurulması da en büyük hedeflerimizden bir tanesidir” dedi.

Arıklı, ‘kirli sanayi’ denilen bölgelerin nasıl ıslah edileceği, altyapılarının nasıl oluşturulacağı konularında Türkiye’nin teknik tavsiyelerini alacaklarını kaydetti.



“İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜMDEN BAHSEDİYORSAK ÜRETEN BİR TOPLUM OLMAK ZORUNDAYIZ”KKTC’nin kendi yol haritasını çizdiğini ve federasyona son verdiğini anlatan Arıklı, iki devletli bir çözümden bahsederken üreten bir toplum olmak gerektiğini yineledi. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye gereken her türlü desteği vereceğine inanç belirten Arıklı, sözlerini şöyle tamamladı:“Sanayi bölgeleri için ayrılan para 100 Milyon TL’nin üzerindedir. Bu ekonomik zorluklar içindeyken ana vatan Türkiye’nin bize bu kadar büyük bir meblağ ayırması gerçekten takdire şayan. Sanayimizin, kalkınmamızın, üreten bir toplum olmamızın önünü açıyorlar. Teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz.”BÜYÜKDEDE: “BİRİKMİŞ TECRÜBE, İMKÂN VE POTANSİYELİMİZİ KIBRIS İLE PAYLAŞMAKTAN ONUR DUYARIZ”Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de konuşmasında, KKTC’nin sanayisinin gelişmesinde ve dünya ticaretinde yer edinebilmesinde nasıl bir yol kat edilebileceğini değerlendireceklerini belirtti.Büyükdede, “Kardeş vatanımız Kıbrıs’ın kendine yeter hale gelmesi ve dünyada saygın bir sanayi altyapısına, endüstriyel altyapıya, ticaret altyapısına kavuşabilmesi konusunda bilgilerimizin Kıbrıs’a transfer edilmesi konusunda bir görev üstlendik” diyerek, Türkiye’nin bu aşamaları 40-50 yıl önce geçtiğini ve birikmiş tecrübe, imkân ve potansiyellerini Kuzey Kıbrıs ile paylaşmaktan onur duyacaklarını vurguladı.Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunularak, basına kapalı görüşmeye geçildi.