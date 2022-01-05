Arıklı: “Türkiye’yi sağmaya dayalı sistemi değiştireceğiz”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) köy gezilerine bugün Yedikonuk ve Büyükkonuk’la devam etti.

YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Genel Başkanı Arıklı, önümüzdeki seçimlere dikkat çekerek, “Yöneticilerin kimler olması gerektiğine siz karar vereceksiniz. Şu ana kadar olan durumdan yaşadıklarımızdan memnunsanız, zamlardan bir şikayetiniz yoksa, çoluk çocuğunuza iyi harçlık verebiliyorsanız, onların geleceğini garanti altına almışsanız bu düzeni kuran siyasi patileri desteklemeye devam edersiniz. Ya da 44 senedir kurulu olan bu düzenin, garibanların yoksulların kanını emen bu vurguncu düzenin sonunu getirecek olan bir siyasi partiye oy vereceksiniz ki o da YDP’dir” dedi.

“ANAVATAN SÖZÜNÜN ERİ POLİTİKACI İSTİYOR”

Anavatan Türkiye’nin de artık KKTC’de sözünün eri politikacı istediğini söyleyen Arıklı, şöyle konuştu:

“Söz veren, bu sözünü tutan, imza atan ve imzasının arkasında duran hükümet istiyor. Böyle bir hükümet gören Anavatan Türkiye buranın bütün ihtiyaçlarını karşılar, bütün sıkıntılarını çözer… Ancak gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin bugüne kadar ne yazık ki, yaptığı tek iş var, o da Türkiye'ye söz vermek… Biz YDP olarak Türkiye'yi sağmaya dayalı bu sistemi, bu düzeni değiştirecek tek partiyiz. UBP de bunu çok iyi bildiği için algı operasyonları yapıyor. Çünkü biz hükümette olduğumuzda neler yapabileceğimizi çok iyi gösterdik. En az 10 tane icraatımıza engel oldular.”