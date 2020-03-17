Armağan Candan: “Bu, evde karantina işine güvenemiyorum"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan bugün de kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu ve yurtdışından gelen çocuğu ya da yakını ile aynı evde kalanların markete bile gitmemesi gerektiğini belirtti.

Candan, “İnsanların koluna çip takılıp takipleri yapılabilir mi?” diye sordu.

Armağan Candan’ın açıklaması şu şekilde:

“Bu, evde karantina işine güvenemiyorum. Yurtdışından özellikle İngiltere'den gelen çocuğu ya da yakını ile aynı evde kalanların da hiç dışarı çıkmaması gerek. Markete bile gitmesinler. Başka yakınlarına ihtiyaçlarını iletsinler, onlar alışverişlerini yapıp getirip kapılarının önüne bırakıp gitsin. Yurtdışından dönen çocukları için ayrı ev kiralayıp orada karantinada tutan aileler olduğunu da biliyoruz. Bu da olabilir. Diğer bildiğimiz ise karantinada olması gerekenlerin aranıp takiplerinin yapılmadığı. İnsanların koluna çip takılıp takipleri yapılabilir mi? İhbar hatlarının dahi aksadığı bir ortamda zor. Bütün bunlar olamıyorsa güneyin ve Türkiye'nin yaptığı gibi hemen özel karantina otelleri ayarlanması lazım. Hepimize ama en çok da bu durumda olanlara sabır ve dikkat dilerim..”