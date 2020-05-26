ARUCAD vakıflaşma sürecini tamamladı

2018-2019 Akademik Yılında eğitime başlayan, Kıbrıs’ın ve Bölgenin tek sanat ve tasarım odaklı Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), vakıflaşma sürecini tamamlayarak Arkın Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (AREKAV) yönetimi altına girdi.

ARUCAD, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından, Girne Aile Mahkemesi’nin kararıyla vakıflaşma sürecini tamamladı. Kararın resmi gazetede yayımlanması ile Arkın Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (AREKAV) kuruldu. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun ve YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Sayın Mehmet Hasgüler’in, 4 Mayıs 2020’de onayladığı idari karar ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin tüm üniversite izinleri Arkın Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı’na (AREKAV) devredildi.

AREKAV Vakıf Yönetim Kurulu ve ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve YÖDAK ile birlikte açtığımız bu yolun, Kuzey Kıbrıs’ta bizim gibi vakıflaşmak isteyen tüm üniversitelere örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz. ARUCAD, kurulduğu günden bu yana hem eğitim hem etkinlikleriyle Kıbrıs’a kültür yatırımları yapmaya devam ediyor. Adamızın sahip olduğu zengin kültürel mirası çağdaş yerel değerlerle harmanlama vizyonuyla yola çıkan ARUCAD, Kuzey Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat, tasarım ve iletişim alanlarını aynı çatı altında toplayan, tek sanat üniversitesidir. Yüksek kapasiteli üretim olanaklarına sahip atölyeler, stüdyolar ve laboratuvarlarımız öğrencilerimizin kullanımına yönelik olduğu kadar halkımızın da kullanımına açıktır. Gayretimiz ilkelerimizden ödün vermeksizin sürecektir” ifadelerini kullandı.

Dr. Sinan Arkın, ayrıca ilk günden beri ARUCAD’ın kuruluş vizyonun kâr amaçlı olmadığının altını çizerek, Üniversitenin artık vakıf olarak yola devam edeceğini belirtti. Arkın, Üniversite olarak YÖK’e gereken başvuruyu yaptıklarını ve bu yıl yükseköğretim kontenjanları kılavuzunda yer alma hedefinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 13:30