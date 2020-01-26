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ARUCAD’dan yaşamsal destek

ARUCAD’dan yaşamsal destek
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Arkın Colony Otel’in her yıl, yılda iki kez, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile birlikte gerçekleştirdiği kan bağışına, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) destek verdi.

Arkın Colony Otel’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile birlikte gerçekleştirilen kan bağışına, ARUCAD akademisyen ve çalışanları da destek verdi.

Kan bağışına katkı koyan ARUCAD akademisyen ve çalışanları adına kısa bir açıklama yapan ARUCAD Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi, Üniversite olarak, kan bağışına destek oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Vehbi, ARUCAD’ın sanat ve tasarım alanında bölgede lider bir eğitim kurumu olmasının yanında, kaynağı sadece insan ve yaşam için zorunlu bir sıvı olan kan bağışında bulunarak, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir üniversite olduklarının göstergesi olduğunun altını çizdi.

ARUCAD Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi, Arkın Colony Otel’e, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve kan bağışına katkı koyan ARUCAD Akademisyen ve çalışanlarına teşekkür ettiğini belirtti.

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