Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, İstanbul'da tıpta ihtisas yapan öğrencilerle buluştu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında ilk önce İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ile görüşen Dinçyürek, üniversite ile Sağlık Bakanlığı arasındaki ilişkiyle kontenjanlar konusunu ele aldı.

Dinçyürek, eğitim aldığı üniversiteyi, ülkesinin Sağlık Bakanı olarak ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, görüşmenin ardından tıpta ihtisas yapan öğrencilerle İstanbul Üniversitesi salonunda geniş katılımlı bir toplantı yaptı.

Toplantıda öğrencilerin sorunlarını dinleyen Dinçyürek, çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Temasları çerçevesinde bugün Ankara'ya geçecek olan Dinçyürek, yarın akşam Ankara'da tıpta ihtisas yapan öğrencilerle bir araya gelecek.