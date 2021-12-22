Asgari ücret belirlendi

1 Ocak 2022’den itibaren Yeni Asgari Ücret: Saatlik: 40.38TL, Günlük: 323.07TL, Haftalık: 1615.38 TL ve Aylık: 7.000.00 TL olarak uygulanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı’nın Basın Açıklaması şu şekilde:
‘‘Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti görüşmek amacıyla Kurulumuz 28/07/2021 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Daha sonra 13/08/2021 tarihinde ikinci toplantısını yapan Komisyon, 18/08/2021 tarihinde üçüncü toplantısını yaptı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15/09/2021 tarihinde tekrar toplanarak taraflar asgari ücret ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemiştir. Gelinen aşamada taraflar 22/12/2021 tarihinde toplanarak, asgari ücreti yeniden görüşerek yeni asgari ücreti belirlendi.
Gerçekleştirilen toplantıya Devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 4 üye katılmıştır.
Saatlik: 40.38TL
Günlük: 323.07TL
Haftalık: 1615.38 TL
Aylık: 7.000.00 TL
Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve devlet ve işçi taraflarının olumlu oyları01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret olarak kabul edilmiştir."Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021, 14:37