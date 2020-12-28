Asgari ücret ve 13.maaş eleştirisi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yeni asgari ücretin henüz belirlenmemesini ve özel sektör çalışanlarının 13. maaş almamasını eleştirdi.

KTOEÖS Mali Sekreteri Ozan Elmalı’nın yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretle ilgili adım atılmaması eleştirilerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bulunan hükümet ve işveren taraflarının asgari ücretle çalışanların halini anlamadığı savunuldu.

“Günlük 111 TL asgari ücretle 4 kişilik bir aile nasıl geçinebilecektir? Şubat ayından bugüne asgari ücretliyi bu para ile yaşamaya mahkûm ettiniz, vicdanınız rahat mı?” diye sorulan açıklamada, ülkede çalışma, eğitim ve sağlık koşullarının gün geçtikçe kötüleştiği ifade edildi.

“13. MAAŞ EMEKÇİNİN EMEK VERDİĞİ SÜRENİN KARŞILIĞIDIR”

Özel sektörün 13. maaş hakkının gasp edildiği savunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Burada bilinçli bir yanıltmaca söz konusu olup konunun incelenmesi ve halkımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Çalışanların tümü kamu-özel fark etmeksizin 1 yıl – 52 hafta iş başındadır. Ancak aylık ödeme yapıldığından 12 maaş ödemekte, yani 12x4 hafta = 48 haftalık ödeme almaktadır. Geriye kalan 4 haftalık eksiklik 13. maaş olarak, lütufmuş gibi lanse edilmektedir. Sonuçta bu ödenek emekçinin emek verdiği sürenin karşılığıdır. Tüm halkımız bilmelidir ki herhangi bir şahıs veya kurum, işveren olarak çalışanının 13. maaşını ödemiyorsa, çalışanının 4 haftalık çalışmasını, emeğini, hakkını, ekmeğini gasp etmektedir!”

Hükümetler ve sermayedarların “Ekmek Bulamıyorlarsa Pasta Yesinler” anlayışını sergilediklerini öne süren sendika, hükümeti, çalışanların emeğinin karşılığını alması, eksik yapılan ödemelerinin tamamlanması için çalışmaya ve sermayenin değil halkın tarafında yerini almaya çağırdı.

KTOEÖS açıklamasında “Toplumun refahı ve ülkenin gelişmesi ancak ve ancak çalışanların hakkının ödenmesi ile mümkündür” dedi.