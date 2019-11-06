“Askıda ekmek, sebze ve meyve ” projesi, Alsancak'ta ilgi görüyor

KIBRIS GENÇ TV ÖZEL-MUAZZEZ GAZİHAN KATİPOĞLU

Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında yardım köprüsü olan “askıda ekmek, sebze ve meyve ” projesi, Alsancak'ta takdir topluyor.

Sosyal ve Kültürel Belediyecilik çalışmalarına da önem veren ve bu alanda örnek uygulamalara imza atan Alsancak Belediyesi'nin başlattığı proje büyük ilgi görüyor.

Alsancak'ta başlatılan askıda ekmek, sebze ve meyve projesi ile hayırseverlerin, ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaları sürüyor.

Kıbrıs Genç Tv'ye açıklamada bulunan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “askıda ekmek, sebze ve meyve ” uygulamasına halen devam edildiğini ve büyük ilgi gördüğünü söyledi Ataser; "Vatandaşlarımızın desteği memnuniyet verici,ihtiyaç sahiplerine destek olmak. Onların zorunlu yaşam koşullarına destek olmak da bizim için önemli" açıklamasında bulundu.

Bu projenin uygulama sürecinde ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında Alsancak Belediyesi köprü görevini üslenmiş oldu.

Ayrıca askıda ekmek, sebze ve meyve ” uygulaması Alsancak halkının yardımseverliğini, ortaya koydu.

Projeden yararlanan vatandaşlar da bunun yaygınlaşmasından memnuniyet duyduklarını anlattı. Herkesimin bu sayede ihityaçlı sahiplerin sofralarına katkıda bulunduklarını dile getiren vatandaşlar, bu güzel projeyi hayata geçmesini sağlayan Ataser'e de ayni zamanda teşekkürlerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2019, 16:08