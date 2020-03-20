Atakan: "Birbirimize sahip çıkarak aşabiliriz"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ülke olarak zor ve sıkıntılı bir süreçten geçildiğine işaret ederek, bu sürecin, sıkıntıları hep birlikte, kolektif bir şekilde, birbirimize sahip çıkarak aşılabileceğini kaydetti.

Atakan yaptığı yazılı açıklamada, Küresel Covid-19 salgınının KKTC’de yayılmasını önlemek adına hükümet tarafından bir takım önlemler alınırken, vatandaşların tavsiyelere uyarak evlerinden dışarı çıkmamaya azami özen gösterdiğini, kamu ve özel sektörde hayatın geçici bir süreliğine durduğunu söyledi.

Atakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Elzem hizmetlerin devam etmesi adına, başta sağlık ve güvenlik ekipleri olmak üzere, geçmekte olduğumuz bu zor dönemde görevi başında olan Sivil Havacılık Dairesi (SHD) Hava Trafik Şube Amirliği, Meydan Haberleşme Amirliği, Meydan İşletme Amirliği, Teknik İşler Şube Amirliği ile Meydan İtfaiye Şube Amirliği, Meteoroloji Dairesi, Limanlar Dairesi, Gazimağusa Liman Başkanlığı, Girne Liman Başkanlığı ve Liman İşçiler Şirketi ve personellerine, ayrıca bu süreçte taşımacılık desteği veren Kar-İş’e en içten teşekkürlerimi sunarım.

Onların özverili çalışmaları sayesinde halkımız bu süreci asgari mağduriyetle atlatacaktır.”