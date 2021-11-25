Ataoğlu: “2016 yılında başlattığımız çalışmanın, yine bizim dönemimizde hayata geçeceğini görmek bize mutluluk verir”

Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Birleşik Kurul kararı ile Başbakan tarafından imzalanacak olan Gazimağusa, İskele Yeniboğaziçi İmar planı ile ilgili açıklama yaparak, imar planının 5 yıllık bir çalışmanın ardından hayatra geçiyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ataoğlu açıklamasında, “2016 Kasım ayında, 3 Belediye Başkanı ile yapmış olduğum görüşmenin ardından, insiyatif alarak başlatmış oplduğum Gazimağusa, İskele Yeniboğaziçi imar planının, yine göreve gelmemizin ardından başlatmış olduğumuz girişimler sonucunda, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun imzalama aşamasına geldiğini görmek, bölge halkı adına beni mutlu etmiştir” dedi.

Ataoğlu ayrıca, “Kasım 2016 tarihinde, insiyatif alarak ve ilgili 3 Belediye başkanları ile yapmış olduğumuz görüşmelerin ardından başlattığımız Gazimağusa, İskele Yeniboğaziçi imar planının, ilgili 3 belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek olması da, çalışmanın siyasi olmadığının, herkes tarafından sahiplenilen bir çalışma olduğunun göstergesidir” diyerek, imar planının tamamlanması aşamalarında destek olan, katkı koyan başta ilgili 3 Belediye Başkanlarına ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi imar planının, bölgenin kalkınması ve çağdaş bir büyümeye fırsat vererek, kalkınmaya katkı koyacak olmasından dolayı da heyecan duyduğunu ifade etti.