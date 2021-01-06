Ataoğlu: “Çatışmak değil, uzlaşı kültürüyle sorunların üstesinden geleceğiz”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile sendika yetkililerinden oluşan heyeti kabul etti.

Bakan Ataoğlu, kabulde yaptığı açıklamasında, pandemi nedeniyle hem sağlık hem de ekonomik anlamda ülkenin zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, “hükümet kurma aşaması öncesinden beridir, sadece hükümetin değil, hükümet ile birlikte, muhalefet partileri ve toplumu temsil eden sivil toplum kuruluşların da görüşleri alınarak, bu süreci gerek sağlık gerekse de ekonomik açıdan, başarılı bir şekilde atlatmanın yolarını bulma çağırımı, şu anda hükümetin bir mensubu olarak yineliyorum” dedi.

“Amacımız kimseyle çatışmak değildir. Her zaman için uzlaşı yolunu tercih ettik, uzlaşı yoluyla, sorunlara çözüm bulma yolunda ilerlemeye de devam edeceğiz” diyen Bakan Ataoğlu, bu anlamda Kamu-İş’in ortaya koyacakları katkıların önemli olduğunun altını çizdi.

Serdaroğlu: “Bu süreci başarılı bir şekilde atlatmak adına, katkı koymaya hazırız”

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu da kabulde yaptığı konuşmasında, bu zor süreci ülke olarak atlatabilmek adına, sendika olarak her türlü katkıya hazır olduklarını dile getirdi.

Serdaroğlu, pandemi sürecinde, ülkeyi hükümetsiz bırakmanın kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, bu süreçte hükümete ihtiyaç olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini, bu anlamda da pandeminin ortaya çıkardığı olumsuzlukların giderilebilmesi adına, hükümete katkı sağlamaya hazır olduklarının altını çizdi.