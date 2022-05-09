Ataoğlu: "Kapımız eğer çalınırsa yine bu maddeleri ortaya koyup görüşmelerimize devam edeceğiz”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’de “18. Saat” programına telefon bağlantısı ile katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Ataoğlu Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümet kurma görevinin UBP Milletvekili Ünal Üstel’e verilmesi ile ilgili "Bu kadar hızlı gelişeceğini düşünmedim" dedi.

Ataoğlu, “Biz ortaya koyduğumuz maddelerin üzerinde yeniden çalışıyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz. Kapımız eğer çalınırsa yine bu maddeleri ortaya koyup görüşmelerimize devam edeceğiz” dedi.