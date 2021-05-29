Ataoğlu: "Konser, çağdışı zihinlerin engeline takıldı"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, St. Hilarion Kalesi'nde yapılması planlanan konserin tepkiler üzerine iptal edilmesine ilişkin açıklamada bulunarak, “Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelini artırmak amacıyla, gençlerin siyaset ötesi özverili çalışması ile düzenlenen bu etkinliğin, hamasetle yoğrulmuş çağdışı zihinlerin engeline takıldığını” söyledi.

Bakanlıktan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanı Ataoğlu St. Hilarion Kalesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan ancak gelen tepkiler üzerine iptal edilen Cercle/Kölsch konserine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, Bakan Ataoğlu’nun, “Ülkeler ve insanlar arası görünmez duvarların Kovid şartlarıyla daha da yükseldiği dünyamızda, kültür ve sanatın birleştiriciliği yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Akdeniz’in tam ortasında dünya tarihine yön vermiş uygarlıklara ev sahipliği yapmış Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelini artırma amacıyla, apolitik genç beyinlerimizin yoğun girişimi ile düzenlenen Cercle/Kölsch müzik etkinliği, sadece biz turizmi yönetenleri değil, özellikle gençlerimizi oldukça heyecanlandırmıştı” ifadesine yer verildi.



Bakan Ataoğlu, gençlerin “çağdaş düşünce ve motivasyonu” ile gündeme gelen ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın destek verdiği bu etkinliği, “siyasi değil, turizm tanıtma amaçlı” bir organizasyon olarak değerlendirdiklerini ifade etti ve şunları kaydetti:“Ülkemizin geleceği gençlerimizin, çağa uygun ve vizyonlu zihinlerinde oluşan bu çalışması, ne yazık ki sınırımızın diğer yanında, politika ve hamaset ile yoğrulan, çağdışı kalmış, insani değerlerden nasibini almamış zihinlerin engeline takılmıştır. Bizden çok gençlerimize yaşatılan bu hayal kırıklığı, Kıbrıs’ta iki taraf arasında yıllarca Rumlar tarafından tek taraflı örülen duvarın kalıcılaşmasına yol açmaktan başka bir işe yol açmamaktadır. Gençlerimize yaşatılan bu hayal kırıklığı, sitem, hatta öfkenin, kime ne yarar getireceği ortadadır.”Bakan Ataoğlu, ayrıca gençlere verdikleri değerin bir göstergesi olarak, yeni bir organizasyonun bir an önce hayata geçirilmesi için gerekli girişimleri başlatmış bulunduklarını da belirtti.