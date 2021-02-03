Ataoğlu: "Kullanım değişiklikleri, yerel yönetimlerin uhdesine verildi”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptığı açıklamasında, yapılan değişiklikle Şehir Planlama Dairesi’nin iş yükünün azaltılması ve prosedürün hafifletilmesi amacıyla 'Kullanım Değişikliklerinin" yerel yönetimlere devredilmesini kapsadığını belirtti.

“Bilindiği üzere Şehir Planlama Dairesi'nin ana görevi 55/89 İmar Yasası uyarınca Imar planlarını hazırlayarak, yapılaşma tehditi olan yerlerde de emirname yayınlamaktır. Imar planı ve/veya emirname bölgelerinde yapılacak her türlü gelişme 55/89 imar Yasası uyarınca Planlama Onayı almak zorunluluğunu içermekteydi” diyen Bakan Ataoğlu, Başkent Lefkoşa Imar Planı, Girne Çatalköy Imar Planı, Beyarmudu Imar Planı, Girne Koruma Çevre Planı, Alagadi Koruma Çevre Planı, Girne 2. Bölge Emirnamesi, Girne 1. Bölge Emirnamesi, Boğaz Emirnamesi, Karpaz Emirnamesi, Bafra Emirnamesi, Tatlısu Büyükkonuk Emirnamesi ve Gazimağusa İskele Yenibogaziçi Emirnamesi’nin yürürlükte olduğunun altını çizdi.

Söz konusu bölge hudutları içerisindeki gelişmelerin, Şehir Planlama Dairesi’nin onayına tabii olduğunu, bunun da daire üzerinde ciddi bir iş yükünün yanında, zaman açısından da büyük kayıplara neden olduğuna vurgu yapan Bakan Ataoğlu, “yerinden hizmet anlayışına uygun olarak yapılan değişiklikle, Şehir Planlama Dairemiz’in planlamaları çerçevesinde, ilgili bölgelerdeki iş yeri açma izinlendirmelerinin yerel yönetimlerin kapsamında olması yanında, yapmış olduğumuz bu değişikliklerle 'Kullanm Değişikliklerinin" de yine izin veren makam olarak yerel yönetimlerin uhdesine vererek, asli görevi Planlama olan Dairemiz’in iş yükünü hafifletmiş, Şehir Planlama Dairesi’nin daha verimli çalışmasına olanak sağlayacağız” dedi.