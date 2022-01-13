Ataoğlu: “Liderimizi, şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ebediyete intikalinin 10’uncu yılında şükran, minnet ve rahmetle andı.

DP’den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10. ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından videolu mesaj yayımladı. Ataoğlu, “Devletimizin Kurucusu, Aziz Türk Ulusunun sadık evladı, Büyük Devlet adamı Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ebediyete intikalinin 10’uncu yılında Liderimizi, şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz. O; TMT’nin kurucusu, Milli Dava’nın korkusuz yılmaz avukatı, demokratik düzenimizin hamisi, büyük bir Devlet adamı, vatan- millet aşığı idi” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu mesajında devamla şunları kaydetti:

“Bizler de, Demokrat Partililer olarak: ‘Benim iki bayrağım var… Biri ana, biri kız… Benim iki bayrağım var… İkisinin de bağrında; namusumdur ayla yıldız’ şiirinde ifade edildiği gibi, devletimize sahip çıkıyor, Anavatanımızla ilişkilerimizi geliştirmeyi başlıca ödev sayıyoruz… Onun; ‘hayatta hiçbir zaman yalpalamayacaksın, düşüncelerinde bir ileri, bir geri adımlar atmayacaksın, her dönemin adamı değil, her dönem adam olacaksın’ sözleri, Demokrat Partililerin siyasi felsefesini oluşturuyor… Söz veriyoruz; Rauf Raif Denktaş asla unutulmayacak, düşünceleri hep yaşatılacak. Eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Aziz Anavatan Türkiye ile birlikte sonsuza kadar yaşatılacaktır. Onun bizlere emanet ettiklerinden asla vazgeçilmeyecek, çok önem verdiği halkımızın, refah seviyesinin yükseltilmesi mutlaka başarılacaktır… Huzur içinde uyu büyük Türk…”