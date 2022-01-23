Ataoğlu: "Şimdi söz sırası halkımızındır"

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, saat 10.00 civarlarında Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi’nde 30 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan DP Genel Başkanı Ataoğlu, pandemi mücadelesi verilen bir dönem de erken genel seçim yapıldığını anımsatarak, seçim sürecinin büyük bir olgunluk içinde KKTC halkına yakışır şekilde tamamlandığını ve bugün sandığa gelindiğini belirtti.

“Bizler seçmene gittik kendimizi yapacaklarımızı ülkemizi nasıl yöneteceğimizi anlattık, şimdi söz sırası halkımızındır” diyen Ataoğlu, ülkemizin geleceğini tayin eden 2022 genel seçimlerinin halka ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.

Ataoğlu: “Aday olan tüm dostlara, yol arkadaşlarıma ve siyasi partilere başarılar diliyor, seçim sürecinde bizlere destek olan emek veren tüm yol arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.