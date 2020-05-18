“Atatürk'ün 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etmesi büyük anlamlar taşıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Atatürk'ün Türk milletinin var olma mücadelesi açısından son derece önemli olan 19 Mayıs tarihini Türk gençliğine armağan etmesinin büyük anlamlar taşıdığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anadolu'nun dört bir yandan işgal edildiği bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basmasının Türk tarihi için adeta bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Samsun’da başlatılan bağımsızlık mücadelesinin dalga dalga tüm Türkiye’ye yayıldığını, milli birlik ve beraberlik duygusunun doruğa ulaştığını söyledi.

Sucuoğlu, mesajına şöyle devam etti:

“Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak, ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur.

Kıbrıs Türk halkı, bu konuda gençlerimize sonuna kadar güvenmekte, geleceğe umutla bakmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta gençlerimiz olmak tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.’’