Maliye Bakanı Sunat Atun babaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş süreci ile bugün vermekte olunan zorlukları aşma ve kalkınma mücadelesinde çok değerli katkıları olduğunu kaydetti.

Atun Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı; tüm baba ve baba adaylarının gününü kutladı; hayatta olmayan babalara da Allah’ran rahmet diledi.

Mesajında babaların, annelerle birlikte toplum için son derece önemli olan ailenin temel direklerinden biri olduğunu belirten Atun, "Ailenin mutlu, huzurlu, güven içinde bulunmasında, çocukların yetiştirilmesinde, onlara sahip çıkılmasında babalarla annelerin ortak katkı ve sorumlulukları vardır. Anneler günü kadar babalar günü de değerlidir ve kutlanmasında, babaların öneminin, sorumluluğunun anımsanmasında, anımsatılmasında toplumsal olarak büyük yarar vardır” dedi.

Babaların ailelerine, yurtlarına karşı sorumluluklarını yerine getirirken onlara katkı sağlamak, destek çıkmak ve yardımcı olmanın devletin, hükümetlerin başlıca görevlerinden olduğunu ifade eden Atun mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşanan enflasyon karşısında babaları, aileleri rahatlatacak kararları hükümet olarak mutlaka alacağız. Maliye Bakanlığı olarak bu yöndeki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ailelerimizin refah ve mutluluğunu kalkınmış ülkelerdeki ailelerin seviyesine yükseltmek yarınların güvence altına alınması için elzemdir. Tüm zorluklara karşın bizim şaşmaz hedefimiz budur”.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022, 19:17