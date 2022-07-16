Avcıoğlu’ndan KIBTEK’e yakıt alım kararı ile ilgili eleştiri

Halkın Partisi Merkez Yönetim Organı Üyesi Yusuf Avcıoğlu, Bakanlar Kurulu’nun ihalesiz yakıt alımına devam ettiğini belirtti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Avcıoğlu, “15 Temmuz 2022 tarihi itibariyle, 156 numaralı Resmi Gazetede ‘Kıb-Tek’in Akaryakıt Temin ve Taşıma’ işiyle ilgili olarak, akaryakıtın ihalesiz, doğrudan alımlarla devam ettirmesi için yasa gücünde kararname yayınlandı” dedi.

“Yasa Gücünde Kararname için sözde iki gerekçe gösterildi” diyen Avcıoğlu şöyle devam etti:

“Ülkemizde, Elektrik Kurumu'nun elektrik üretiminde ihtiyacı olan Akaryakıtın sağlanmasında aksamalar olmakta, bu da elektrik üretim ve dağıtımında risk ve tehlike arz etmektedir deniliyor. Yıllardır aksamadan devam eden Kıb-Tek’in akaryakıt temin ve taşımasında aniden aksaklık yaşanmasının sebebi nedir? Erhan Arıklı ile başlayan, Sunat Atun'la devam eden, TPIC'ten doğrudan alımla yakıt alımı isteği, bu istek doğrultusunda, sözde istikrar ve arz güvenliği bahanesiyle zamanında ihaleye çıkılmamasıdır. Özetle bu durumu yaratan hükümet olduğunu iddia edenlerin bizzat kendileridir. ‘Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet şirketi ve/veya özel şirket olan kurumlardan akaryakıtın daha uygun fiyattan temininin sağlanabilmesi amacıyla düzenlenmiştir’ ifadesine istinaden soruyoruz; bugüne kadar defalarca ihalesiz, doğrudan alım yaptınız, yaptığınız bu alımlardan hangisi daha uygun fiyattan oldu?”

Yaptığı açıklamada; halka adım başı yalan söylendiğini savunan Avcıoğlu, şu soruları yöneltti:

“Kükürt oranı %0.5 olan fuel oil'i, borsa fiyatı 800-850$/mton bandında iken, yaklaşık 2 katı fiyata, 1350$/mton fiyata tam 4 kere satın alan siz değil miydiniz?

Kükürt oranı %1.0 olan fuel oil'i, taşımacılık fiyatı 2021 ihalesinde 33.23$/mton, 2022 ihalesinde bizzat sizin tarafınızdan 34.00$/mton keşif bedeli konmuşken, yaklaşık 5 katı fiyata taşıtan siz değil miydiniz?

Yine kükürt oranı %1.0 olan fuel oil'i, ihale ile ortalama fiyatla satın alırken, ihalesiz alımda en yüksek fiyat üzerinden satın alan siz değil miydiniz? Beş ihalesiz alımda, 5 milyon dolar fazla ödemeyi, vatandaşın cebinden alarak özel şirketlerin kasalarına aktarılmasını sağlayan sizin doğrudan alımlarınız değil miydi? Bugüne kadar hangi doğrudan alımı uygun fiyattan yaptınız? 2022-2023 yılı akaryakıt temin ve taşıma ihalesi teknik şartnamesinde, Teknecik terminalinin minimum 6,000 ton ve maksimum 14,000 tonluk gemilere uygun olduğunu yazıp, altına imza atıp, dönüp 1,500 ton ve 37,582 tonluk gemilerle yakıt taşıtan, Teknecik terminalini, çevreyi, doğayı, insan sağlığını hiçe sayan siz değil miydiniz?”