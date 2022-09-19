Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurulu tamamlandı

Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu'nun (Federation Europeenne des Medicins Salaries-FEMS) 2022 güz dönemi genel kurulu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin organizasyonu ile 15-18 Eylül tarihlerinde Girne'de yapıldı.

Avrupa çapında hekimlerin çalışma koşulları, özlük hakları, tıp eğitimi, daha iyi tıbbi uygulamalar vb. konularda çalışmalar yapan Federasyonun bu dönemki genel kurulu KKTC'de düzenlendi.

Merit Park Otel'de 3 gün süreyle yer alan toplantılarda görüş alışverişinde bulundu, ülkelerdeki durumu değerlendirdi ve önümüzdeki döneme ait çalışma planlarını oluşturdu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTBB) tarafından konuk delegeler şerefine verilen hoş geldiniz kokteyli ile 15 Eylül günü başlayan genel kurulun sonunda konuklara ülkeyi ve kültürüm daha yakından tanıtmak amacıyla Lefkoşa surlar içine ve Bellapais Manastırı’na bir tur gerçekleştirildi.

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ülkede böylesi önemli bir etkinliği uluslararası yüksek katılımla ve büyük bir başarı ile gerçekleştirmiş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyonda emeği geçen yönetim kurulu üyeleri, KTTB çalışanları, ülkeyi temsil eden KTTB ve TIP İŞ delegeleri, Merit Park Hotel yönetici ve çalışanları, Dem Tur ve Major Müzik’e teşekkür etti.

KKTC'den KTTB ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası'nın (TIP İŞ) asli üyesi olduğu FEMS’de, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden tabipler birliği ve odaları ve hekim sendikaları bulunan birçok örgüt üye olarak bulunuyor.