Aziz Kaya isyan etti: "50 çift eldiven ve 50 adet maske için teşekkürler"

Sağlık Bakanlığı Lefke bölgesine sadece 50 çift eldiven ve 50 adet maske yolladı, Belediye Başkanı Aziz Kaya isyan etti. Kaya, “Yarım günlük ihtiyacımız(tulum hariç) karşılanmış olup teşekkürü bir borç biliriz.” dedi.

Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya’nın paylaşımı şu şekilde:

“İstenen yazılı talebi yapmamız ve ilgili kurumun toplanması sonucu Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararla Belediyemize 50 çift eldiveni ve 50 adet maskeyi bahşetmişler.

Türk Kızılayı’nın yapmış olduğu 33 bin maske, 30 bin eldiven ve 500 koruyucu tulumdan Lefke bölgesinin hakkının saptanması için ilgili kurul zorlu bir toplantı gerçekleştirmiş olsa gerek. Yarım günlük ihtiyacımız(tulum hariç) karşılanmış olup teşekkürü bir borç biliriz.”