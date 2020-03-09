Baf Direnişi ve Şehitler anıldı

Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Güzelyurt’ta Baf Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından temsilciler katıldı.

Törende anıta çelenkler konmasının ardından saygı marşı eşliğinde saygı duruşu, saygı atışı yapılarak İstiklal Marşı okundu. Günün önemini ifade eden şiirler okundu ve konuşmalar yapıldı.

TOKEL

Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel yaptığı konuşmada, “Burada, bu topraklarda özgür biçimde, güven içinde, barış ve huzur içinde yaşayalım diye, göklerdeki bu bayraklar inmesin diye, gelecek nesiller esaret yüzü görmesin diye, canlarını veren şehitlerimizi anmak için toplanmış bulunuyoruz” dedi.

Baf’ta çatışmaların 7 Mart 1964’te Cevdet Mazlum’a sıkılan kurşunla başladığını anlatan Tokel, çatışmalarda 400 Rum’un esir alındığını, bu esirlere insanca muamele yapıldığını, ilan edilen ateşkesten sonra esirlerin iade edildiğini, esirlerin iadesinin ardından Rumların Türklere karşı saldırılarının yeniden başladığını anlattı.

Mavrali’de verilen mücadeleye de değinen Tokel, burada 13 şehit verildiğini, Mavrali’nin yanında, Baf’ın her noktasında direniş gösterildiğini, ancak direnişin son bulmadığını, bugün genç nesillerin aynı şeyleri yaşamaması için direnişin devam ettiğini kaydetti. Tokel, “Eskiden mevzilerde direniyorduk, şimdi diploması yoluyla, masalarda, müzakerelerde direniyoruz” dedi.

YENİ ANIT’IN TEMELİ MAYIS’TA ATILIYOR

Yeni anıt projesi ile ilgili de konuşan Tokel, Dernek olarak yapılan çalışmalarda, anıtın inşa edileceği yerin ve projenin belirlendiğini kaydetti. Anıtta her kesimin payı olmasını istediklerini, bunun için projeyi pek çok yer gezerek tanıttıklarını, bağış topladıklarını, bugün temel atma noktasına geldiklerini ifade eden Tokel, yeni anıtın temelinin Mayıs’ta atılacağını söyledi.

DÖKMEN

Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen ise konuşmasında, Baf Direnişi’nin “Kıbrıs Türkünün adada egemen ve özgür yaşama kararlılığının ifadesi” olduğunu söyledi.

Baf Türk halkının büyük bir mücadele sergilediğini kaydeden Dökmen, Baf Türklerine yapılan saldırıların, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını amaçlayan bir faaliyet olduğunu kaydetti ve “9 Mart’ta Baf Türkleri kendilerinden sayıca kalabalık ve silah üstünlüğüne sahip Rum saldırılarına karşı koyma durumunda kalmışlardı” dedi

Dökmen, “Baf Türk halkı ve mücahidi, kahramanca direndi, teslim olmadı, toprağını düşman çizmesi altında ezdirmedi; özgür olarak kendi bayrağımız altında hür yaşamamıza vesile oldu” dedi.

ŞİİRLER

Törende, TMT Mücahitler Derneği adına Alçın Volkan “9 Mart Direnişi”, Baf Türk Birliği adına İbrahim Açman Şehitler Ölmez ve Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencilerinden Emine Yıldız “Baf Şehitleri Unutulmaz” isimli şiiri okudu.