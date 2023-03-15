Bağımsızlık Yolu: “Birçok kişiden, patronların ‘depremzedelere çalışma izni almak yasak’ diyerek, kaçak çalışma teklifi yaptıklarını duymaktayız”

Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Gazi Gök, birçok kişiden, patronların "depremzedelere çalışma izni almak yasak" diyerek, kaçak çalışma teklifi yaptıklarını duyduklarını kaydetti, “Bu sözlere inanmayın, yasal adımları takip eden herkes çalışma izni alabilir” dedi.
Gök, Kıbrıs’ta bulunan depremzedeler ve yakınlarının bilmesi gerekenler konusunda yazılı açıklamada bulundu.
Gök, bu işlemleri yapan depremzedelerin, çalışmak için iş buldukları zaman, Türkiye'ye gidip gelmeden çalışma izni alabileceklerini söyledi.
Patronların "depremzedelere çalışma izni almak yasak" diyerek, kaçak çalışma teklifi yaptıklarını duyduklarına değinen Gazi, ‘Bu sözlere inanmayın, yasal adımları takip eden herkes çalışma izni alabilir’ dedi.