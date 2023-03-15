Bağımsızlık Yolu: “Birçok kişiden, patronların ‘depremzedelere çalışma izni almak yasak’ diyerek, kaçak çalışma teklifi yaptıklarını duymaktayız”

Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Gazi Gök, birçok kişiden, patronların "depremzedelere çalışma izni almak yasak" diyerek, kaçak çalışma teklifi yaptıklarını duyduklarını kaydetti, “Bu sözlere inanmayın, yasal adımları takip eden herkes çalışma izni alabilir” dedi.

Gök, Kıbrıs’ta bulunan depremzedeler ve yakınlarının bilmesi gerekenler konusunda yazılı açıklamada bulundu.

Gök, birçok depremzedenin yakınlarının yanında olmak için adaya geldiklerini ve hayatlarını kazanmak için de çalışmaya ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Kıbrıs'ta iş arayan depremzedelerin, çalışma izni çıkartmasının şart olduğunu vurgulayan Gök, adaya kimlik veya pasaport ile gelmiş olanların, çalışma izni alabilmek için yapmaları gereken işlemlerin; Çalışma Dairesi İstihdam Servisine kayıt yapılması ve İçişleri Bakanlığı'ndan insani ikamet izni çıkarılması gerektiğini belirtti.

Gök, bu işlemleri yapan depremzedelerin, çalışmak için iş buldukları zaman, Türkiye'ye gidip gelmeden çalışma izni alabileceklerini söyledi.

Patronların "depremzedelere çalışma izni almak yasak" diyerek, kaçak çalışma teklifi yaptıklarını duyduklarına değinen Gazi, ‘Bu sözlere inanmayın, yasal adımları takip eden herkes çalışma izni alabilir’ dedi.