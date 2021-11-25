Bakan Atun, Dünya Helal Zirvesine katıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından düzenlenen Dünya Helal Zirvesi'ne katıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde "Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği" başlığı ile bugün düzenlenen 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı açılışında konuştu.

Türkiye Cımhurbaşkanı Yardımcısı. Fuat Oktay’ın resmi açılışını yaptığı Zirvenin açılışında konuşma yapan Atun, İslam ülkelerini KKTC ile işbirliğine davet etti.

Atun konuşmasında, Müslüman ülkelerin et ithalatının 10 milyar dolar civarında olduğunu, bu ithalatın genelde Brezilya, Avustralya, Hindistan, Fransa ve Çin gibi Müslüman olmayan ülkelerden yapıldığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İslam ülkeleriyle yaptığı ticaretin, islam ülkelerinin kendi aralarında yapılan ticaret ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Atun, karşılıklı ticaret hacmini ve yatırımları artırma kararlılığında olduklarını da vurguladı. "Katılımcı İslam ülkeleri ile daha güçlü, daha kalıcı ve daha sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve ticari bağlar kurmak istiyoruz. Gelişen ve Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin etkin ve güçlü desteği ile geleceğe aydınlıkla bakan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; her türlü teşvikle ve destekle sizlere gereken kolaylığı sunmak arzusunda ve kararlılığındadır." ifadesini kullandı.

İİT 7. Helal Zirvesi ve 8. Helal Expo Fuarına Türkiye, Ortadoğu, Orta ve Batı Avrupa, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyadan 80 ülkenin bakan ve büyükelçileri katılıyor. İslam ülkeleri pazarından da 500’den fazla firma işbirliği imkanları çerçevesinde bir araya geliyor.

Dünyanın en büyük Helal fuarı olan ve İçerisinde Helal gıda, turizm, finans, tekstil, ilaç ve kozmetik gibi bir çok sektörü bulunduran sektörün yıllık hacmi 7 trilyon doları buluyor.

Helal konusunda dünyanın en büyük organizasyonu olan 8. İİT Helal Expo fuarı ve Dünya Helal Zirvesi yerli ve yabancı bir çok medya kuruluşu tarafından canlı yayınlar vasıtası ile duyuruldu.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2021, 16:44