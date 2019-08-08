Bakan Oğuz: “Balık kooperatifleri aktif hale gelmeli”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İskele’deki Boğaz Balıkçı barınağında İskele Boğaz Su Ürünleri Kooperatifi’ni ziyaret ederek, İskele bölgesinde kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve İskele Boğaz Su Ürünleri Kooperatifi’nin sorunları ile ilgili toplantı yaptı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz’a temasları sırasında bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Toplantı öncesinde, İskele Boğaz Su Ürünleri Kooperatifi'nin daha önce halka balık satışı yaptığı nokta ve soğuk hava deposu incelendi.

Toplantıda, kooperatifin sorunları ele alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Barınak içerisinde balıkçı teknelerinin bakım onarımının yapıldığı çekek yeri de incelenerek, barınakta yapılması gereken iyileştirmeler ele alındı.

Bakan Oğuz, kooperatifçiliğin önemini vurgulayarak, üretimi korumak kaydıyla halka uygun fiyatlı balık arz etmenin gerekliliğine dikkat çekti.

Kooperatiflerin aktifleşmesinin önemli olduğunu belirten Bakan Oğuz, balıkçıların sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulundu.