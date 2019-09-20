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Bakan Oğuz'dan Ankara'da temaslar

Bakan Oğuz'dan Ankara'da temaslar
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ankara’da  Türkiye  Tarım ve Kredi Kooperatifleri  Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve birlik yetkilileriyle  çalışma toplantısı  yaptı.

OĞUZ: “İŞBİRLİĞİMİZ ARTACAK”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, bitkisel ve hayvansal ürünlerin pazarlaması,  ithalat ve ihracatıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

Oğuz, Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile işbirliğinin artacağını belirterek, bunun büyük önem taşıdığını vurguladı. Bakan Oğuz, sözkonusu işbirliğinin, KKTC’de üretilen tarımsal ürünlerin pazarlanması açısından da bir fırsat olduğunu kaydetti.

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