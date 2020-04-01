Bakan Oğuz, personeline teşekkür etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Covid- 19 salgını süresinde bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, devamlılığı , güvenli gıdanın kontrolü, denetimi ve halka arzının sağlanması yanında, su işleri ve ormancılık hizmetlerini yerine getiren Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluş çalışanlarına teşekkür etti.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre Bakan Oğuz, bu zor süreçte görev yapan Tarım Dairesi, Veteriner Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Devlet Üretme Çiftlikleri, Su İşleri Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Orman Dairesi, Süt Endüstrisi Kurumu, Toprak Ürünleri Kurumu, Genel Taım Sigortası Fonu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı personellerine katkılarından dolayı minnettar olduğunu söyledi.

Ayrıca, Bakan Oğuz, bu sürecin toplumsal dayanışma ile atlatılacağını belirterek, görevleri başında bulunan tüm kamu, özel sektör çalışanlarına ve yetkililerin uyarılarını dikkate alarak evinde kalan halkımıza teşekkürlerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 22:05