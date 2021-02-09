Bakan Pilli, aşı programını açıkladı

Bakan Pilli, aşı programını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 aşı uygulaması ve aşı tedariği konusunda açıklamalarda bulundu

Bakan Pilli'nin açıklaması şöyle:
"Ülkemizde Covid-19 aşı uygulaması başlamış olup, aşıya ulaşıma dair ülkemizde duyarlı ve yardım amaçlı iyi niyetinden şüphe etmediğimiz kişiler ve kuruluşlar ülkeye Covid-19 aşısı temini ile ilgili maddi yardım yapma ve aşı alma konusunda açıklamalarda bulunmaktadırlar.  
Bunlardan bazıları bakanlığımız ile de temasa geçmişlerdir. Ancak aşı temini konusunda etkin ve güvenilir aşı temini ve halkın sağlığı birincil önceliğimizdir. 
Aşıların ülkemize gelmesi ülkeler arası protokole dahildir ve gelen aşıların analizinin yapılması için bir alt yapımızın bulunmaması nedeniyle Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından tetkik ve analizlerin yapıldığı aşıları almak durumundayız. 
Analizleri Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından yapılmayan ve güvenilir olmayan aşılara onay vermemiz söz konusu değildir. 
Devletten devlete yapılmayan satışlarda aşıların etkinliği, güvenirliliği ve yan etkileri konusunda güvence vermek mümkün değildir. Ayrıca aracılar tarafından temin edilen aşılardan dolayı çıkacak yan etkiler konusunda herhangi bir teminat alınması, protokol nezdinde yapılacak aşılar dışında olacak yan etkiler gibi sorunlar karışışında yine tazmini olması söz konusu değildir. 

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Bakanlığımız ve yerel yönetimler işbirliği ile 25 merkezimizde 40 bin kişi aşılanmıştır. Şu anda Pfizer-BioNTech aşılarının 2. Dozu yapılmaya başlanmış, 12 Şubat tarihinde ise Sinovac’ın 2. Dozunun yapılması için gerekli tüm planlamalar yapılmıştır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,  Türkiye ve Avrupa Birliği kanalı ile aşıya ulaşmaktadır. Avrupa Birliği desteği ile  toplam  4,500  doz aşı  temin edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti   de 40,000   doz aşıyı  bizlere hibe etmiştir  . Hedefimiz olan 300.000  kişinin  aşılanması için gerekli 600.000   doz aşının temini için çalışmalarımız yoğun olarak devam etmektedir.
Unutulmamalıdır ki dünyada herkes güvende olmadıkça kimse tam anlamıyla güvende olmayacaktır.
KKTC Covid-19 Aşı Planı ve Hedef Guruplar 
DSÖ önerileri doğrultusunda  KKTC    Sağlık Bakanlığı  aşağıdaki  üç aşamalı aşı  planı oluşturulmuştur. Bu planı oluştururken öncelikli  hedefimiz  hastalıktan en  ağır etkilenecek  en hassas gurupları koruma altına alarak   hastalığa bağlı ölümleri azaltmaktır. Bir diğer hedefimiz   toplumsal yaşamın sürdürülebilir olarak  devamı için kritik işlerdeki meslek guruplarını aşılamaktır."
Aşağıda Covid-19 aşı planı ve hedef guruplar detayları ile yer almaktadır. 

BİRİNCİ  AŞAMA

Hedef  guruplar

Grup 1
  • • Sağlık Çalişanlari  (devlet ve özel)
  • • Yaşlı bakım merkezleri bakıcıları
  • • Yaşlı bakımevi   sakinleri
  • Yatağa bağımlı  hastalar

Grup 2

      65 yaş  ve  üzeri kişiler

Grup 3

Kronik Hastalığı olanlar  (Yaştan bağımsız olarak Covid-19 açısından risk oluşturan  en az bir kronik hastalığı olan kişiler )

İKİNCİ  AŞAMA 

Evde bakım görevlileri, sosyoekonomik olarak   zayıf olup toplu sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda olanlar, okullarda, anaokullarında, kreşlerde ve çocuk bakım tesislerinde   çalışanlar

Kronik  bir hastalığı olmayan   50-64  yaş gurubu 

  Kilit pozisyonlarda  ve yoğun temas halinde olan  meslek gurupları   (özellikle polis ,silahlı kuvvetler, itfaiye,  vb)

Restorant  ve turizm alanlarında çalışanlar

Toplu taşıma    çalişanları

Yüksek enfeksiyon riski taşıyan profesyonel kültür çalışanları sahne müzik vb)

Virüs bulaşmasını kolaylaştıran  ortamlarda çalışanlar.(Minimum sosyal mesafenin korunamadığı  havalanmanın yetersiz olduğu, güçlü aerosol oluşumu olan yerler )

Hayatını spordan kazananlar  sporcular

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Grup 1

18-50  yaş arasındaki  sağlıklı yetişkinler

Toplumda anlamlı bir koruyuculuğun oluşması ve halkımızın sağlığı için hedefimiz aşıya ulaştığımız takdirde mart ayının sonuna kadar 300.000 kişinin aşılanmasıdır(  toplumun %75i) .

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 16:52
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