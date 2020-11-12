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Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1150 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını , 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti. 

12 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar -  3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 239.512 

Toplam Vaka Sayısı- 989 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 940

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 44 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 5

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 39 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 19:35
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