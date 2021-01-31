Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2826  olduğunu, 29'u yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını , 3 kişinin yoğun bakıma alındığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 29 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 19 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

31 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2826   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 29      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16  

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 403. 958  

Toplam Vaka Sayısı: 2325 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1879  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 313 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 20:18
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