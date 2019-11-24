Bakan Pilli'den öğretmenler günü mesajı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Gelecek nesilleri yetiştirmek için özveriyle çalışan tüm değerli öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak”, tüm öğretmenlere sevgi ve saygılarını sundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Sorumluluğu büyük ve kutsal bir mesleğe sahip değerli öğretimlerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenlik ünvanını kabul ettiği bu anlamlı günde ülkeye ve topluma hizmetlerinizin bir kez daha ne kadar anlamlı olduğunu anımsıyoruz.”