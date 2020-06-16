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Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor

Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
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Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor.Başbakan Ersin Tatar’ın başkanlığı’nda gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısı saat 11.30’da başlayacak.

Bakanlar Kurulu toplantısında KKTC’ye özel uçakla gelerek ülkeye karantinasız girenler konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, farklı bir nedenle bu kişilerin ülkeye gelip gelmediğinin araştırılması gerektiğini belirterek bugün Bakanlar Kurulu toplantısında da bu konunun değerlendirileceğini ifade etmişti.

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