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Bakanlar Kurulu toplandı
Kıbrıs
24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:54
Kıbrıs Genç Tv
Bakanlar Kurulu Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı. Başbakanlıktan verilen bilgiye göre toplantı saat 11.15'te başladı.
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