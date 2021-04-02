Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı
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Bakanlar Kurulu toplandı. 
Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantı saat 10.50’de başladı. Toplantıda salgın önlemleri değerlendirilecek. 

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