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Bakanlar Kurulu toplandı
Kıbrıs
02 Nisan 2021 Cuma 11:08
Kıbrıs Genç Tv
Bakanlar Kurulu toplandı.
Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantı saat 10.50’de başladı. Toplantıda salgın önlemleri değerlendirilecek.
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