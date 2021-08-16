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Bakanlar Kurulu toplandı
Kıbrıs
16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:35
Genç
Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı saat 10.30’da başladı.
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