Bakanlık, bugün yapılan testlerin sonuçlarını duyurdu...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları

Bakanlık, bugün yapılan testlerin sonuçlarını duyurdu...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.469 olup, 167'si yerel 208 pozitif vakaya rastlanmış, 400 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 167 kişi ise yerel vakadır. 

48 kişi Lefkoşa, 66 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. "

9 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.469 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 208  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40 

Yerel Vaka Sayısı: 167  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.286.632  

Toplam Vaka Sayısı: 31.271     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.358 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2799 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2701 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3847 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 530  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 587 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7026 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 93.893

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, 19:52
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