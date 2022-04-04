Bakanlık, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakanlık, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı,  son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.482  olup, 563 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

238 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 162 kişi Gazimağusa, 48 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 22 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

4 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.482 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 563      
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.464.901   
      
Toplam Vaka Sayısı: 87.874             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.839          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6812    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6754   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   751  

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022, 19:00
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