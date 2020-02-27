Bakanlık, Üniversiteleri bilgilendirdi

Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Ali Pilli’nin başkanlık ettiği dünyadaki koronavirüs salgınıyla ilgili YÖDAK Başkanı Akile Büke ve 27 Üniversite temsilcisinin katıldığı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilerek bazı kararlar alındı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, toplantıda Bakanlığın salgınla ilgili yaptıkları, şüpheli bir korona vakası çıkması durumunda izlediği yol, Üniversitelerde şüpheli vaka olması durumunda izlenecek yolun ne olduğu, hangi ülkelerden öğrencilerin ülkemizde olduğu, üniversitelerde alınması gereken hijyen önlemleri, hazırlık olarak yapılması gerekenler revir-maske vb. gibi konular masaya yatırıldı.

Bakan Ali Pilli, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, Enfeksiyon Salgın Kontrol Birimi komitesi adına Dr. Figen Gülen İnce, YÖDAK Başkanı Akile Büke bakanlık yetkilileri ve üniversite temsilcilerinin katıldığı toplantıların rutin olarak devam edeceği belirtildi.