Bakanlık veznelerin 9-12 arası açık olacağını duyurdu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Bakanlığa bağlı daire vezneleri ile ilgili açıklama yayınladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi ve Trafik Dairesi’nin (Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi) Lefkoşa ve Girne ilçelerinde bulunan vezneleri, 3 Şubat 2021 tarihine kadar mesai günleri saat 09:00 ile 12:00 arasında hizmet verecektir.

Söz konusu veznelerin hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, gerekli izni alarak evlerinden çıkmaları, veznelerde işlem yaparken maske, hijyen ve mesafe kurallarına riayet etmeleri önemle rica olunur.

Bu arada araç seyrüsefer ve muayene harçları, resmi internet sitemiz www.bub.gov.ct.tr üzerinden Araç Kayıt Otomasyon Sistemi’ne girerek kredi kartı ile ödenebilmektedir."

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 14:37