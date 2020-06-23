Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne bağış

Hastanın Sesi II Projesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne bağışta bulundu.

Hastanın Sesi Projesi’nden yapılan açıklamaya göre, proje ekibi Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ni ziyaret ederek, Başhekim Abidin Akbirgün ile görüştü ve ihtiyaç duyulan hijyen standı, şeffaf maske ve özellikle işitme ve konuşmada sıkıntı yaşayan bireylerin kullanabilmesi için Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak tasarlanan iletişim kartlarını hastaneye bağışladı.

Açıklamada, ziyarette ayrıca Ruh Sağlığı ile ilgili yasal mevzuatın yenilenmesi için bir yılı aşkın bir süredir çalışmalar yapan Sağlık Komitesi’nin çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesi ve ilgili yasal mevzuatın bir an önce sonlandırılarak yürürlüğe girmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Haziran 2021’de sona erecek olan proje kapsamında, özellikle dezavantajlı grupların ihtiyaç duyduğu şeffaf maskelerin bağışlanmasına devam edileceği belirtildi.

Tüm kamu hastaneleri ve yaşlı bakım evlerine ziyaretler düzenlenerek Avrupa Birliği tarafından finanse edilen şeffaf maskelerin ihtiyaç doğrultusunda teslim edileceği kaydedildi.

Hasta ve hasta yakınlarının haklarının korunması için 2002 yılında kurulan Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), Aralık 2018 itibarı ile hak izlemesini merkeze alan “Hastanın Sesi II Projesini” yürütmeye başladı. AB tarafından finanse edilen ve EHHD tarafından yürütülen proje, hasta ve hasta yakınlarının yüksek menfaatinin korunması ve haklarının tesis edilmesi için çalışmalar yürütüyor.