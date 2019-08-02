Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi ve İnsan Hakları Vakfı'ndan ortak açıklama

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, sosyal medyada görüntüleri paylaşılan; bir polis memurunun “işkence veya insanlık dışı” muamelesine dikkat çekerek, hukuki olarak hiçbir istisnaya yer bırakmadan, herhangi bir şahsın işkence veya insanlık dışı muameleye maruz bırakılmamasının en temel insan haklarından biri olduğunu bildirdi.

Yapılan ortak açıklamada, hukuki taraflarının yanında, söz konusu olayın buz dağının görünen yüzü olduğu belirtilerek, polis görevlilerinin, bilgi veya itiraf elde etmek, suça karışan zanlıyı tespit etmek, yakalamak, suç hazırlıklarını ve delilleri öğrenmek için, işkence yöntemini sistematik olarak kullandıklarının bilindiği iddia edildi.

Açıklamada, bu bağlamda işkencenin önüne geçilmesi için şu taleplere yer verildi:

“İşkence ve insanlık dışı muamele ceza yasasında ağır bir suç olarak düzenlenmeli; işkence yasağına dair, kanun uygulayıcı personele, sağlık çalışanlarına, kamu görevlilerine, herhangi bir şekilde tutuklanan, nezarete alınan veya hapsedilen (cezaevine konulan) bir sahsın tutuklanması, sorgulanması aşamasına görev alacak diğer şahıslara eğitim verilmeli.

İşkencenin tıbbi anlamda raporlanması aşamasında İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için El Kılavuzu (İstanbul Protokolünde) yer alan kurallara uygun muayene yapılmalı ve hastanelerin özellikle acil servislerinde hazırlanan raporlar Protokole uygun hâle getirilmeli.

Herhangi bir şekilde tutuklanan, nezarete alınan veya hapsedilen kişilerin tutuklanması ve tabi tutulacağı muamele ile ilgili mevzuat sistematik şekilde gözden geçirilmeli; polis tarafından alınan ifadelerde, zanlı veya sanıkların yanında avukat bulundurma hakkı yasal olarak güvence altına alınmalı.

İşkence iddialarına yönelik ivedi ve bağımsız soruşturmalar yapılabilmesi için Polis Teşkilatı dışında özel bir soruşturma birimi kurulmalı, işkence veya insanlık dışı muameleye maruz kalanlar devlet tarafından tazmin ve rehabilite edilmeli.

İşkence ve insanlık dışı muamelenin önlenmesi için polislerin de çalışma koşulları iyileştirilmeli.”