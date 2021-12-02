Başbakan'dan mesaj

Başbakan Faiz Sucuoğlu, herkesi engelsiz bir dünya için sorumluluk üstlenmeye davet etti. Hiçbir engelin seçim olmadığını hatırlatan Başbakan, tüm engelli vatandaşlara aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık gününün, 1992 yılından beri engelli vatandaşları topluma kazandırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve seslerini dünyaya duyurmak üzere düzenlenen etkinliklerle gündeme taşınan özel bir gün olduğunu kaydetti.

“Bu özel günde en büyük temennim engelli kardeşlerimize karşı toplumsal farkındalığın artması ve geleceğe daha umutla bakabilmelerine olanak tanıyacak katkıların konulmasıdır.” ifadelerini kullanan Sucuoğlu, engelliliğin sadece engelli bireyleri ve ailelerini değil, tüm toplumu ve tüm kesimleri yakından ilgilendiren önemli bir konu olduğunu kaydetti.

“Engelli olmak sosyal hayatı engelleyen bir kusur değildir. Desteklenmesi gereken, toplum yaşamındaki olumsuz etkilerini en aza indirgemek üzere herkesim katkı koyması, duyarlık göstermesi ve ortak bir çabadan hareketle yaklaşımlar sergilemesi gereken özel bir durumdur. Unutulmamalıdır ki, bugünün sağlıklı bireyleri yarının engellisi olabilirler. Bu anlayıştan yola çıkarak, engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri ve topluma kazandırılmaları toplum sosyal yaşamı için çok değerlidir ve gerekli olanakları sağlanmasına dönük çaba sarf edip çözümler üretmek en önemli sorumluluklarımızın başında gelmelidir.” ifadelerini kullanan Sucuoğlu, ülkede 6 binin üzerinde engelli vatandaşın olduğunu kaydetti.

Engelli kişilerin toplumda başkalarına ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürebilmeleri için yaşam standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal duyarlılığın oluşturulmasının oldukça önemli olduğunu vurgulana Sucuoğlu, engelli vatandaşların günlük yaşantılarında karşılaştıkları sıkıntıları en aza indirmek, özel gereksinimlerini karşılamak, onların her anlamda hayata katılımlarını sağlamak adına ortaya konan her türlü çabayı desteklediğini ve bu hususta gerekli adımların da takipçisi olacağının altını çizdi.

Engelli vatandaşlara sahip çıkarak koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunarak yaşamlarına olumlu katkı yapmanın hükümet ve toplum olarak herkesin sorumluluğu olduğunu dile getiren Sucuoğlu, engelli vatandaşların fiziki engelleri kaldıracak yatırım, hizmet ve yasal çalışmalarda ihtiyaç duyulan düzenlemeleri hayata geçirerek zihinlerdeki engellerin yıkılmasını sağlayacak toplumsal etkinliklere de ayrıca önem verdiklerini kaydetti.

Sucuoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, hiçbir engelin seçim olmadığını hatırlatıp, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyor herkesi engelsiz bir dünya için sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum.”