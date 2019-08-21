Başbakan'dan "tabela" açıklaması

Mersin temaslarına devam eden Başbakan Ersin Tatar, sosyal medyada tartışılan tabela konusunda açıklama yaptı.

Tatar, şunları yazdı:

"Birileri konuların, olayların, gelişmelerin özüyle ilgileneceğine ayrıntıları ile ilgilenmeyi, kendilerince bir şeyler bulup bizlere saldırmayı marifet zannetmektedir. Erdemli Belediyesi örnek bir kararla bir sokağa kurucu cumhurbaşkanımız rahmetli Rauf Raif Denktaş’ın adını vermiştir. Benim, Erdemli ziyaretim de vesile edilerek ilgili sokağın tabelası bugün yerine asılmıştır. Tabela asılırken hata farkedilmiş, gereken düzeltmenin bilahare yapılması kararlaştırılmıştır. Hal böyleyken, Türkiye’nin önemli bir beldesinin Belediye Başkanlığı tarafından KKTC kurucu cumhurbaşkanına, KKTC başbakanı olarak bana gösterilen saygı, sevgi ortadayken birilerinin işi magazinleştirmeye, bizlere saldırı vesilesi yapmaya çalışması doğru bir davranış olamaz. Bu vesile ile Erdemli belediyesine bir kez daha teşekkür eder, merhum kurucu cumhurbaşkanımız Denktaş’ı rahmetle anarım..."