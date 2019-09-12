Başbakan Ersin Tatar: "Bir kriz merkezi oluşturuldu"

BBaşbakan Ersin Tatar, Çatalköy bölgesinde sabaha karşı çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlamalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başbakan Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Bilindiği gibi Girne Arapköy yakınlarında, sabaha karşı askeri bölge içerisinde, bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir.

Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse de Polis Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra, Sivil Savunma Teşkilatı ve Orman Dairesi yetkililerinin de, derhal olay mahalline intikaliyle birlikte, bir kriz merkezi oluşturulmuş ve gereken her türlü tedbir alınmıştır.

Mühimmat deposundaki patlamalar sona erdikten sonra, bölgede askeri uzmanlar tarafından gerekli araştırma ve inceleme yapılacaktır. En büyük tesellimiz ise, olayda herhangi bir can kaybının ve ciddi yaralanmanın da, meydana gelmemesidir. Halkımıza çok geçmiş olsun.”