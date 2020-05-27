Başbakan Ersin Tatar NTV’de katıldığı özel yayında ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı

KKTC’nin koronavirüsle verdiği mücadeleyi anlatan Başbakan Tatar, KKTC devletinin tüm kurum ve kuruluşlarının işi ciddiye aldığını, halkın da tüm kurallara uymasıyla başarı elde edildiğini söyledi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar, KKTC’nin ayrı bir halk olarak Güney Kıbrıs’tan da daha başarılı bir şekilde bu süreci yönettiğini belirterek, normalleşme sürecine girilmiş olmasına rağmen tedbiri elden bırakmadıklarını kaydetti.

Başbakan Tatar, “Biz bunu başardık. 30 binden fazla test yapıldı. 108 vaka bulundu. Herkes tedavi edildi, taburcu oldu. Bundan sonra sınır kapılarının açılması, uçakların gidip gelmesi, gündeme gelecek. Çünkü ada ekonomisi turizm ve öğrenciye bağlı. Bunların bıçak gibi kesilmesinin ekonomik faturası ortaya çıktı. Ama önce sağlık. Bu nedenle de bir takım bedeller ödedik” dedi.

Adaletli bir yapı ortaya koyarak krizin yönetildiğini ve başarılı olunduğunu belirten Başbakan Tatar, bundan sonraki süreçte KKTC’nin daha müreffeh bir noktaya geleceğine inandığını söyledi.

Başbakan Tatar, uzun yıllar önce ülkeden göç eden Kıbrıslı Türklerin de en kısa sürede güvenli ülke KKTC’ye dönmek istediğini dile getirdiğini anlattı.

Kararları alırken sektörlerin baskısına da göğüs gerdiklerini kaydeden Başbakan Tatar, normalleşme süreci çerçevesinde şimdi bazı riskler alınabileceğini dile getirdi.

“ADA EKONOMİSİNDE TECRİD ÇOK UZUN SÜREMEZ”

Başbakan Tatar, ada ekonomisinde tecridin çok uzun süremeyeceğini belirterek, gerekli önlemleri de alarak adımlar atılacağını kaydetti.

Başbakan Tatar, son 2 ayda 40 bakanlar kurulu yapıldığını da ifade etti.

TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasına ilişkin olarak da Başbakan Tatar, anlaşmayla Kovid-19’dan dolayı düşen gelirlere katkı sağlanacağını söyledi.

Bu nedenle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türk hükümetine teşekkür eden Başbakan Tatar, izolasyon ve ambargolar altındaki KKTC’nin ayakta durmaya devam ettiğini, Türkiye’nin de savunma ve altyapıya yaptığı katkıların büyük önem taşıdığını kaydetti.

“TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ BİZİM İÇİN HER ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ OLMUŞTUR”

Başbakan Tatar, “Türkiye ile işbirliği bizim için her zaman çok önemli olmuştur. Bizim TC’den başka çıkış yolumuz yok. Burada büyük mücadele verildi. KKTC kuruldu. Şimdi TC’nin desteği ile daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Kıbrıs Türk halkının kendi devleti çatısı altında geleceğini şekillendirmek zorunda olduğunu ve bu yönde siyaset geliştirdiklerini belirten Başbakan Tatar, esas olanın bu coğrafyada milletin çıkarları doğrultusunda hareket etmek olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de değerlendiren Başbakan Tatar, Türkiye’nin doğru noktayı çok iyi şekilde yakaladığını ve en iddialı bölge ülkesi olduğunu belirtti; KKTC de bu mücadelede büyük bir öneme haiz olduğunu vurguladı.

