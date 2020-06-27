Başbakan Ersin Tatar’dan YSK mesajı

Başbakan Ersin Tatar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere başarı dilediği bir mesaj yayınladı.

Başbakan Tatar, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“YKS sınavında ter dökecek tüm öğrencilere sınavda başarılar diliyorum. Uzun soluklu ve zorlu bir hazırlık döneminden geçerek bu güne geldiniz. Hepinizin hayallerinize ulaşmasını diliyorum. Güçlükler başarının değerini artırır. Bu bilinçle zorlukları aşarak emin adımlarla yarınlara yürüyeceksiniz. Sınavlar hayatımıza yeniden yön veren dönemeçlerdir. Kaybetsek de kazansak da hakkınızda hayırlısı ne ise o olsun. Sınavınızın istediğiniz gibi geçmesini ve Her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim. 2020 YKS konuları hepinize kolay gelsin, sonuçları güzel, yarınlarınız umutlu ve mutlu olsun”